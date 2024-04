Tragiczny wypadek w Świnoujściu. Mężczyzna zginął podczas załadunku wagonu

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek przy ul. Bunkrowej w Świnoujściu. Zginął 72-letni mężczyzna, na którego zsunęła się stalowa płyta. Do tragedii doszło podczas załadunku wagonów kolejowych. Chociaż na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe (m.in. przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego), przygniecionego tak wielkim ciężarem człowieka nie udało się uratować.

Do wypadku doszło tuż przed godz. 12. Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu prowadzi w tej sprawie śledztwo - wypadek śmiertelny przy pracy.

Jak się dowiedzieliśmy, podczas załadunku wagonu nikt więcej nie ucierpiał.