Tomograf OCT, lampy szczelinowe, tonometry. Nowy sprzęt w WOMP Szczecin Leszek Wójcik

Przychodnie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wzbogaciły się także m.in. o dziewięć nowych lodówek medycznych do gabinetów zabiegowych. WOMP Szczecin

Tomograf OCT, lampy szczelinowe, tonometry, kardiografy, aparaty EKG, fotele laryngologiczne i fotele do podawania zastrzyków..., to jedynie część sprzętu, który właśnie trafił do pięciu przychodni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie i Stargardzie dzięki unijnemu dofinansowaniu.