To zasłona dymna i próba odwrócenia uwagi od afer obecnego rządu

Czy ugrupowanie, które pan reprezentuje, weźmie udział w ogólnokrajowym referendum 15 października?

W przeciwieństwie do kampanii wyborczej kampania referendalna nie podlega kontroli finansowej, nie ma w niej limitów wydatków. Nie mam żadnych wątpliwości, że będzie to wykorzystane przez PiS w celach wyborczych. Niedopuszczalne jest to, że przystępują do niej fundacje spółek Skarbu Państwa nadzorowane przez ludzi władzy. Przecież te fundacje są tworzone z pieniędzy tych spółek, a te spółki zarabiają na obywatelach, którzy płacą rachunki. To perfidne złamanie reguł i nieuczciwe wykorzystywanie instytucji państwa do celów wyborczych. W dniu 15 października najważniejsza będzie karta wyborcza. To w tym głosowaniu Polacy zdecydują o przyszłości Polski. Referendum jest tylko zasłoną dymną i próbą odwrócenia uwagi skandali i przekrętów tej władzy.

Jak ocenia pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania, jakie zostaną postawione Polakom?