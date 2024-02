To wiosna w lutym. Na łąkach w powiecie polickim widać żurawie

- Pojawiły się w okolicy Stolca, Uniemyśla, na Polickich Łąkach i innych miejscach. Obecnie lądują, odpoczywają i rozpoczynają swoje tańce - mówi Artur Zagórski, autor zdjęć żurawi.

Żurawie należą do zwierząt wszystkożernych, chociaż dominuje pokarm roślinny - nasiona, korzenie czy liście. Jedzą też dżdżownice, małe ssaki, płazy czy ryby. Wiosenne powroty ptaków odbywają się w marcu i kwietniu, a jesienne przeloty we wrześniu i październiku. Zimują na Półwyspie Iberyjskim, we Francji, w Afryce Północnej aż do Sudanu, na Bliskim Wschodzie, w Pakistanie, Indiach, a także południowych i wschodnich Chinach. Długie nogi i szyja nadają sylwetce żurawia smukłości, a duże rozmiary ciała (wysokość ok. 115 cm, waga ok. 5 kg, rozpiętość skrzydeł ok. 210 cm) czynią go gatunkiem trudnym do pomylenia.