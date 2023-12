To już koniec zimy? Idzie odwilż. Śnieg w woj. zachodniopomorskim szybko zniknie

O pogodzie na nadchodzący weekend, a także o tym czy jest szansa na białe święta Bożego Narodzenia rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

Wczoraj (środa) mocno napadało w Szczecinie. Ulice białe. Długo z nami zostanie ta zima? Idzie odwilż, więc bym do białej zimy zbytnio się nie przyzwyczajał. O, to kiedy zrobi się cieplej? Już jutro, czyli w piątek mróz znacznie odpuści. Jeszcze w nocy z czwartku na piątek ma być minusowa temperatura, ale niewiele, bo minus 1, najwyżej minus 2 stopnie Celsjusza, ale w dzień będzie już temperatura dodatnia. Ma być plus 2 stopnie ciepła. To już powinniśmy żegnać się ze śniegiem? Nie tak od razu. Białym puchem posypie w nocy z piątku na sobotę. Popada też w sobotę rano. A temperatura w tym czasie powinna wynosić minus 1 stopień C. W sobotę rano możemy się nawet spodziewać dość sporych opadów śniegu. Później, w dzień zrobi się cieplej i właśnie w tym momencie rozpocznie się odwilż. Na sobotę w dzień zapowiadana jest dodatnia temperatura. Ma być plus 1 plus 2 stopnie ciepła.

A kolejnej nocy? Już temperatura będzie na plusie? Już nie powinno być mrozów. Ma być nawet plus 2 stopnie ciepła. W dzień temperatura wzrośnie nawet do plus 5 stopni C. Śnieg więc zniknie. I już nie śnieg, a deszcz ma padać w niedzielę. A jaka pogoda czeka nas nad morzem? Bardzo podobna. Nad morzem może być nawet o jakieś dwa stopnie cieplej. Ale trzeba będzie uważać. Uważać? Na co? Co nam grozi? W związku z tym, że nasz region dość szybko i nagle znajdzie się w strefie dodatnich temperatur, to musimy uważać na śnieg. Ta odwilż może spowodować, że niebezpiecznie zrobi się na ulicach w związku z możliwością opadania śniegu z dachów domów. Trzeba będzie także uważać na odmrażające się i spadające sople lodów.

Cały przyszły tydzień taki będzie? Przed nami tydzień szary i bury. Ma padać deszcz i czasami deszcz ze śniegiem. Grozi też nam spore zachmurzenie. Czy jest szansa na to, że wróci do nas przed świętami zima? Jest, ale niewielka. Dlaczego niewielka? Bo po 18/19 grudnia wróci chłód. Ale to nie będą bardzo dokuczliwe chłody. W nocy ma być minus 1, minus 2 stopnia C, a w dzień ma być 0 lub nawet plus 1 stopień C. Wtedy może spaść śnieg, ale będzie to raczej śnieg mokry, a często mogą się pojawiać opady śniegu z deszczem. To wiemy, czy w tym roku święta Bożego Narodzenia będą białe? To nadal dla synoptyków jest duży znak zapytania.

