Tłum kibiców patrzył na porażkę Pogoni z Wisłą [ZDJĘCIA z trybun] Maurycy Brzykcy

8886 - tylu widzów zawiodło się, oglądając domowy mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Portowcy robili co mogli, ale po lepszych ostatnio meczach, tym razem to goście zagrali bardziej wyrachowanie, a przede wszystkim skutecznie. Do końca sezonu pozostało Pogoni sześć kolejek, a w weekend szczecinianie mogą stracić prowadzenie w tabeli.