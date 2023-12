Tej nocy w zachodniopomorskim ma być groźnie, a w Wigilię możliwy jest śnieg

W Szczecinie cały czas pada deszcz. Jest nieprzyjemnie. Czy podobnie będą wyglądały w tym roku święta?

Do świąt jeszcze parę dni, a przed nami niesłychanie groźne zjawiska pogodowe.

Czyli?

Właściwie trzeba byłoby wydać ostrzeżenie. Grożą nam potężne wichury, i to już w nocy z czwartku na piątek.

Skąd te wichury?

To wynik napływającego do nas zimnego powietrza z północy. Zacznie wiać i to z prędkością w Szczecinie nawet do 90 kilometrów na godzinę, a nad morzem ma być ponad 100. Na Bałtyku sztorm. Wiatr wkrótce zmieni swój kierunek na północno-zachodni. A to grozi cofkami, bardzo wysokimi falami nad morzem, zalewem plaż. Na lądzie, w okolicach Szczecina nie będzie dużo lepiej. Radzę nie stawiać samochodów pod drzewami, uważać na opadające gałęzie drzew czy linie energetyczne. W okolicach Szczecina i w Szczecinie może spaść śnieg, a nad morzem deszcz ze śniegiem. Temperatura spadnie do 1-2 stopni Celsjusza w ciągu dnia i nawet do minus 2 stopni C w nocy.