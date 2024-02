Tegoroczny Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach odbędzie od 4 do 6 lipca. Jakie atrakcje przygotowano?

Na razie pewniakiem są spotkania filmowe, zawsze poświęcone jakiemuś specjalnemu tematowi. Odbywają się w sali kinowej Kina Eva przy ul. Bohaterów Warszawy i które prowadzi znamienity krytyk filmowy - Tomasz Raczek. W tym roku także on poprowadzi rozmowy z aktorami, a tematem mają być filmy Feliksa Falka.

Nie chce jednak jeszcze zdradzić wszystkich atrakcji tegorocznego spotkania publiczności z artystami w Międzyzdrojach. Przyznała tylko, że właśnie jedzie do Warszawy ustalać już program i konkretne terminy.

Drugą niespodzianką tegorocznej edycji festiwalu ma być wystawa plakatów Andrzeja Pągowskiego. Tym razem artysta przedstawi Janusza „Kubę” Morgensterna - reżysera i producenta filmowego, którego filmy mówiące o współczesnych dramatach młodych ludzi skupiały uwagę publiczności. Do nich należały takie obrazy jak "Do widzenia, do jutra", "Jowita", "Trzeba zabić tę miłość". Wielką popularnością cieszyły się również zrealizowane przez niego pod koniec lat 60. seriale telewizyjne "Stawka większa niż życie", "Kolumbowie" oraz późniejsze "Polskie drogi".

Beata Kiryluk zdradza także, że organizatorzy Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach zastanawiają się nad przeznaczeniem jednego festiwalowego dnia Szczecinowi.