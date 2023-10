Teatr Lalek Pleciuga został artystycznie pomazany przez Lumpa [ZDJĘCIA]

Któż odważył się to zrobić? Nie kto inny jak słynny szczeciński artysta streetartowy – Fruit of the Lump. Jeszcze jakiś czas temu wraz z ekipą pasjonatów malował boczne ściany „starej” Pleciugi. Wielu szczecinian kojarzy zapewne również lalkarza przecinającego sznurki na znak końca pewnego etapu – przeniesienia teatru do nowej siedziby. W Szczecinie wszystkie drogi prowadzą do Pleciugi i droga Fruit of the Lump również musiała tutaj skręcić. Najpierw powstała słynna ściana Hall of Fame upamiętniająca przeszłość teatru, a teraz idzie nowe.