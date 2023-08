Te słowa znają tylko prawdziwi szczecinianie. Sprawdź czy potrafisz tak mówić [QUIZ]

Czy szczecinianie mają swój język? - Zdecydowanie! I choć przyjezdnym z Polski miasto kojarzy się głównie z morzem to na miejscu okazuje się, że to skojarzenie można poszerzyć o inne ciekawski, jak choćby frytburger czy frytkebab, grzędy czy dachy Paryża.

TAK MÓWIĄ TYLKO PRAWDZIWI SZCZECINIANIE - ROZWIĄŻ QUIZ

Każde miasto ma swój wewnętrzny słownik. W Szczecinie podobnie, jak we Wrocławiu, Poznaniu czy Krakowie występują te same zmiany, co w polszczyźnie ogólnej. Ich głównym źródłem często jest internet.

To jak ewoluuje język dobrze pokazuje coroczny wybór Młodzieżowego Słowa Roku. Plebiscyt organizuje Wydawnictwo Naukowe PWN. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku zwycięzcą zostało "essa", czyli coś co przychodzi łatwo, a dwa lata temu „śpiulkolot” - zgodnie z definicją zamieszczoną w słowniku PWN oznacza ono „miejsce do spania”, „słowo nawiązuje do mema, śpiulkać oznacza spać”.