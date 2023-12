Tanecznym krokiem w satynie i cekinach, czyli jak moda rządziła sylwestrami

Polskie kobiety nigdy nie chciały zostawać w tyle za światową modą i w miarę możliwości śledziły i kopiowały trendy.

Początek poprzedniego stulecia był wielką rewolucją modową. Lata 20. to czas powojenny, kiedy zaczęły królować kabarety, charleston i Chanel, która zrewolucjonizowała modę. A wszystko to związane jest z zakończeniem I Wojny Światowej, a więc i ze zwiększoną aktywnością kobiet zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym. Pojawiła się długości midi, kobiety zaczęły prezentować nogi, a przynajmniej kostki, a kreacje nie podkreślały krągłości. Jako ozdoby pojawiły się pióra i perły, przede wszystkim sztuczne.

W latach 30. kobiecy strój charakteryzuje się skromnością, ale damska sylwetka ponownie podkreśla kobiece kształty - głównie poprzez akcentowanie talii. W grze pojawiają się też nylonowe rajstopy.

Lata 40. to czas wojenny i powojenny. Reglamentowane materiały zmuszały kobiety do noszenia skromnych kostiumów przerabianych z płaszczy czy innych ubrań. Dopiero w drugiej połowie dekady pojawia się Christian Dior i jego New Look. Jego cechy charakterystyczne to zaokrąglone linie, wąskie talie, rozkloszowane spódnice za kolano i buty na wyższym obcasie.