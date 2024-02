Tak wyglądał stary Szczecin z lotu ptaka. Zobacz zdjęcia sprzed II wojny światowej

Archiwalne zdjęcia Szczecina

Nasze miasto widziane wówczas z wysokich budynków, bądź z powietrza wyglądało nadzwyczaj malowniczo. - Nie wiem kiedy dokładnie wykonano pierwsze lotnicze zdjęcie Szczecina i podejrzewam, że jest to bardzo trudne od ustalenia. Według mnie były to lata dwudzieste XX wieku - bo zdjęcia z tego okresu widziałem, i to nie jedno mówi Roman Czejarek, dziennikarz i pasjonat dziejów Szczecina.

- Pierwsze lotnicze zdjęcia Szczecina robione były ze sterowców, których dość sporo latało nad naszym miastem. Problemem był dość długi czas naświetlania wymuszony mało czułymi kliszami.

Zrobienie nieporuszonego zdjęcia wymagało dużego szczęścia i czasu. Lata dwudzieste przyniosły już taki postęp techniki, że robienie takich zdjęć było możliwe. Lata trzydzieste to już masowo robione zdjęcia z samolotów. Prawdziwych "lotniczych" kartek jest dość sporo.