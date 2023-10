Tak sztuczna inteligencja widzi Szczecin. Niezwykle malownicze zdjęcia wygenerowane przez AI [ZDJĘCIA]

Szczecin na zdjęciach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję

Przy wykonywaniu takich prac sztuczna inteligencja korzysta nie tylko z zasobów Internetu, ale także ze specjalnych algorytmów, dzięki którym może się na bieżąco uczyć.

Postanowiliśmy zapytać DALL-E 3 o to aby pokazał na grafikach jak jego zdaniem wygląda nasze miasto. W pytaniach dawaliśmy sztucznej inteligencji proste komunikaty takie jak:

Panorama Szczecina

Wały Chrobrego Szczecin

Stadion Pogoni Szczecin

Jasne Błonia Szczecin

Jeszcze kilka lat temu wielu z nas widząc te grafiki twierdziłoby, że ich przygotowanie wymagało od autora wielu godzin pracy. Dziś mając do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu, stworzenie takich wizualizacji jest banalnie proste i z reguły nie wymaga od nas więcej niż kilkunastu sekund. Choć dla niektórych to oburzające, okazuje się, że współczesne komputery zastępują ludzi nie tylko w matematyce czy statystyce, ale też w niektórych dziedzinach sztuki.