Szymon Hołownia w Szczecinie: Nie prowadzimy w tej chwili rozmów o koalicji

Jego zdaniem współpraca w ramach Trzeciej Drogi między Polską 2050 a PSL układa się bardzo dobrze, a oba ugrupowania robią wszystko, aby wybory parlamentarne wygrała opozycja.

- Widzimy w sondażach, że opozycja rośnie w siłę. Będziemy lojalną częścią opozycji demokratycznej i rządu, który stworzy po tych wyborach. To nie będzie rząd zemsty narodowej, on będzie rządem narodowej nadziei. PiS ma więcej banerów, więcej miejsca w przestrzeni publicznej i mediach w publicznych, ale coraz mniej miejsca w ludzkich sercach. To widać, słychać i czuć - mówił Szymon Hołownia.