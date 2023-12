Szpital na Pomorzanach zmienia nazwę. Od stycznia będzie to Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Nowa nazwa mocniej akcentuje uniwersytecki charakter szpitala (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest organem tworzącym dla szpitala klinicznego), utrzymując jednocześnie samodzielny charakter placówki - gwarantuje to ustawa o działalności leczniczej.

- To także miejsce, gdzie kształci się kadry – zarówno studenckie, to kształcenie przed dyplomowe, jak i podyplomowe. Prowadzi też badania kliniczne. Wszystkie te aspekty świadczą o kompleksowości zadań w obszarze opieki zdrowotnej, a także o gwarancji najwyższego poziomu diagnozowania i leczenia chorych oraz funkcji dydaktycznej dla kadr medycznych.

Od nowego roku obowiązywać będzie nowa nazwa szpitala przy al. Powstańców Wielkopolskich. Od 1 stycznia będzie to: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie.

Nowa nazwa Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie (w skrócie USK-2) wkomponowana została w dotychczasowe logo szpitala. Na przełomie roku realizowane będą prace dostosowujące zewnętrzny wizerunek szpitala do nowej nazwy (m.in. tablice informacyjne, strona internetowa – docelowo www.usk2.szczecin.pl oraz adresy mailowe w nowej domenie).

Historia szpitala na Pomorzanach sięga końca XIX w. kiedy to w 1879 r. oddano do użytku oddział ogólnoszpitalny. Wówczas na terenie szpitala funkcjonowało osiem budynków. Wraz z rozwojem miasta placówka stale i intensywnie się rozwijała – powstawały nowe pawilony i oddziały.

Obecnie w strukturze szpitala funkcjonuje dwanaście klinik, trzy zakłady, samodzielne oddziały i ośrodki, kilkanaście pracowni specjalistycznych oraz poradni, a także jedyny w północno-zachodniej Polsce Bank Mleka Kobiecego i jeden z większych ośrodków dializ w regionie. W 2020 r. w szpitalu powstało Kliniczne Centrum Operacji Robotycznych z systemem robotycznym da Vinci do operacyjnego leczenia nowotworów w dziedzinie urologii, chirurgii ogólnej i ginekologii operacyjnej. SPSK-2 stał się tym samym 10 ośrodkiem w kraju, wykorzystującym najwyższej, światowej klasy sprzęt do chirurgicznego leczenia pacjentów onkologicznych.

W tym roku oddano do użytku nowe skrzydło klinik ginekologiczno-położniczo-noworodkowych z nowoczesnymi blokami operacyjnymi i porodowymi oraz oddziałem intensywnej opieki noworodkowej.