Szlakiem latarni morskich Pomorza Zachodniego. Pomysł na letni wypad nad morze niedaleko Szczecina Redakcja

Od Świnoujścia, aż po Jarosławiec rozciąga się szlak latarni morskich na Pomorzu Zachodnim. Całą trasę bez problemu można przebyć w dwa do trzech dni. A to oznacza, że jest to świetny pomysł na weekendowy wypad z rodziną lub przyjaciółmi. Poznajcie latarnie wiodące przez trasę.