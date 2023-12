Szlachetna Paczka. Wciąż są rodziny, które czekają na darczyńców

Pani Hanna jest samotną mamą szóstki dzieci. Mieszka na szczecińskim Niebuszewie. Ma za sobą nieudane małżeństwo. Mąż znęcał się nad nią i dziećmi. Z kolei Pani Maria z niepełnosprawnym partnerem Piotrem wychowują trójkę dzieci - Wojtka, Annę i niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym Karola. Mieszkają na Bezrzeczu.

Jest jeszcze pani Janina z powiatu pyrzyckiego, która ma lekki stopień upośledzenia umysłowego. Jest Pani Katarzyna z rodziną z Goleniowa, która marzy o lodówce. I pani Monika z rodziną, która pod choinkę chciałaby otrzymać piec węglowy typu koza.

Historia każdej z tych rodzin chwyta za serce. Pani Hania z Niebuszewa Pani Hanna jest samotną mamą szóstki dzieci. Ma za sobą nieudane małżeństwo. Mąż znęcał się nad nią i dziećmi. Obecnie jest w trakcie procesu rozwodowego, a oprawca przebywa w areszcie. Ze względu na zadłużenie poprzedniego mieszkania, rodzina dostała od miasta nowy lokal, jednak jest on w złym stanie technicznym i jest za mały dla tak licznej i aktywnej rodziny. Pani Hanna pracuje jedynie 3 godziny dziennie, bo tylko na tyle pozwalają jej obowiązki. Jej synowie - Rafał, Bartek i Kuba - grają w piłkę, uczęszczają na dodatkowe zajęcia i zawody sportowe, chcieliby się w tym kierunku rozwijać. Starsza córka Maja interesuje się makijażem, najmłodsi, Natalia i Jacek uwielbiają oglądać bajki, a pani Hanna jak tylko znajdzie wolną chwilę, lubi oddać się ezoteryce, którą się pasjonuje. Bardzo pozytywna atmosfera, dobre relacje między członkami rodziny oraz klimat ciepłego domu pachnącego obiadem są podnoszącym na duchu obrazem.

Pani Maria z Bezrzecza Pani Maria z niepełnosprawnym partnerem Piotrem wychowują trójkę dzieci Wojtka, Annę i niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym Karola, który wymaga stałej opieki. Rodzina do tej pory mieszkała u ojca pani Marii, gdzie opłaty za mieszkanie były bardzo niskie. Niestety, ze względu na zagęszczenie osób które, dodatkowo zamieszkały w mieszkaniu ojca, rodzina musiała wynająć mieszkanie do remontu, co bardzo pogorszyło już i tak trudną sytuację socjalno-bytową rodziny. Teraz marzy, aby na święta ktoś podarował jej łóżko piętrowe dla dzieci, bo teraz dzieci śpią z rodzicami na bardzo zniszczonej rozkładanej kanapie. Chciałaby otrzymać żywność trwałą i środki czystości.

Pani Janina z powiatu pyrzyckiego Z kolei Pani Janina miała bardzo ciężkie życie. W trakcie małżeństwa doznała przemocy ze strony męża. Z tego też powodu zabrano im dzieci. Obecnie jest już po rozwodzie, jednak skutki przemocy prześladują ją do dziś. Nigdy nie pracowała, bierze rentę socjalną. Ma wykształcenie zawodowe. Ciężko znaleźć jej prace w swojej miejscowości, a nie posiada prawa jazdy. Jak musi gdzieś wyjechać prosi sąsiadów. Marzy o meblach kuchennych, odkurzaczu i żywności.

Pani Katarzyna z Goleniowa Pani Katarzyna z rodziną mieszka w starym, zabytkowym mieszkaniu socjalnym. Mieszka tam z mamą Grażyną i dwiema odważnymi córkami, Mają i Lilianną. Pani Katarzyna jest po przeszczepie wątroby i boryka się z problemami kręgosłupa, ale nie poddaje się. Chociaż oczekuje na zabieg, walczy o pracę, pragnąc pokazać córkom determinację i siłę. Jej mama, pani Grażyna, jest niepełnosprawna po przeszczepie nerki i zmaga się z dolegliwościami wieku. Ale córki Maja i Lilianna, mimo codziennych wyzwań, znalazły swoją pasję w sporcie. Uczestniczą nawet w zawodach. Marzą o lodówce, butach i żywności. Pani Monika z powiatu pyrzyckiego Pani Monika z rodziną ciągle zmaga się z chorobą psychicznej, jaka dotknęła jej męża, pana Zygmunta. Pani Monika mówi, że już nawet nie pamięta, jak wygląda normalne życie, bo tragedia jej rodziny trwa wiele lat, a ona jest całą tą sytuacją bardzo wyczerpana. Na progu zimy rodzinie zapalił się komin oraz piec, co doprowadziło do ich zniszczenia. Obecnie nie mają żadnych środków finansowych, aby poradzić sobie z tym problemem. Chciałaby dostać więc piec typu koza, żywność i środki czystości.

1,8 mln Polaków z całego kraju W całym kraju ponad 1,8 mln Polaków nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. To wynik "Raportu o biedzie" opublikowanego przez Szlachetną Paczkę. Wraz z tegorocznym raportem powstało badanie „Na co nie stać Polaków”. Okazuje się, że w związku z inflacją i wzrostem cen 4 na 5 Polaków kupuje mniej lub zdecydowanie taniej. Ubóstwo to jednak nie tylko braki materialne - bieda wielu osobom zabiera wszystko, także spokój, szacunek i bliskość. - W skrajnym ubóstwie wciąż żyje blisko 400 tys. dzieci i 300 tys. seniorów - czytamy w raporcie Szlachetnej Paczki. - W ciągu roku przybyło ich ponad 40 tys. 41 proc. gospodarstw domowych w Polsce nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb biologicznych i społecznych, osoby je tworzące żyją w sferze niedostatku. Wskaźnik ten wzrasta aż do 48 proc. w przypadku, gdy jeden z członków rodziny jest osobą z niepełnosprawnością.

Pani Maria i Pan Mariusz To choćby obraz z życia pani Marii, która po śmierci męża została sama z kredytem, nie najlepszym zdrowiem i niską emeryturą. Gdy z powodu inflacji raty kredytu drastycznie podskoczyły, okazało się, że z 1681 zł skromnej emerytury pani Marii zostaje na życie tylko 80 zł. To 2,60 zł dziennie, by coś zjeść, kupić leki, mydło czy pastę do zębów: - Kupuję chleb i go mrożę. Wyciągam skibkę, gdy jestem naprawdę głodna - mówi o swoim życiu. Albo Pan Mariusz, który od czterdziestu lat mieszka sam. - Śpię na podłodze. Moja kuchnia to stół, kilka sztućców i kubek. W szafie mam tylko dziurawe swetry. Sąsiedzi czasem podrzucają mi trochę jedzenia. Podgrzewam je w słońcu na parapecie. Jak pomóc, co zrobić, gdzie się zgłosić? Wystarczy wejść na www.raportobiedzie.pl czy też szlachetnapaczka.pl i zacząć działać.

