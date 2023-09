Szczecińscy seniorzy mogą wziąć udział w programie "Opaska dla seniora"

Celem działania jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej. Ma zapewnić poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Wsparciem w ramach programu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria:

- zamieszkują gminę Szczecin

- mają powyżej 65. lat

- mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Urządzenie, które będzie udostępniane seniorom w ramach programu to H66 Life Band. Opaska posiada system zapewniający teleopiekę i telemonitoring podstawowych parametrów życiowych użytkownika w czasie rzeczywistym. Poszczególne parametry są przesyłane poprzez sieć GSM na serwer, na którym zainstalowana jest aplikacja służąca bezpośrednio do monitorowania i analizy tych parametrów. Dzięki stałemu nadzorowi, Operator Telecentrum jest w stanie mieć dostęp do nieprawidłowości i podjąć działanie mające na celu kontakt z użytkownikiem i weryfikację jego stanu zdrowia, a w razie konieczności wezwanie odpowiednich służb. Ponadto użytkownik w sytuacji zagrożenia, może sam wezwać pomoc naciskając przycisk alarmowy i łącząc się z centrum alarmowym.