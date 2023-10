Szczecińscy przewoźnicy w 2024 roku nie planują dużych zakupów taboru

- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" nie ma w planach zakupu autobusów w 2024 roku. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" obecnie nie planuje inwestycji w fabrycznie nowe pojazdy w tym także wodorowe. Jeśli zaś chodzi o tabor używany, ewentualna decyzja o zakupie pojazdów zależała będzie od potencjalnej atrakcyjności ofert na rynku i potrzeb "Dąbia" - informuje Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Lepiej plany wyglądają w Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Spółka planuje trzyletni projekt na zakup 12 nowych autobusów. Na tym etapie nie można jeszcze sprecyzować, jakie konkretnie będą to pojazdy: solówki czy "jamniki".

- Spółka ma takie plany i szuka programów na dofinansowanie - mówi Grzegorz Ufniarz, kierownik działu przewozów w SPPK.

Tramwaje Szczecińskie również nie planują zakupu taboru w przyszłym roku. Przypomnijmy, że najnowsze szczecińskie wagony to dwukierunkowe Moderusy Beta MF 29 z poznańskiego Modertransu. Dwa składy to najnowsze nabytki spółki. Jeden jest składany w warsztatach, pudło kolejnego dopiero przyjedzie do Szczecina.