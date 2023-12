Szczecinianie spalają świąteczne kalorie na lodowisku [ZDJĘCIA]

Szczecinianie znaleźli świetny sposób na spalenie nadmiarowych, świątecznych kalorii. Nie dość, że na lodowisku można bawić się całą rodziną, to ta zimowa gimnastyka nie jest uciążliwa. Niweluje zbędne kilogramy, a dodaje uśmiechu i radości. Podczas godzinnej jazdy na łyżwach możesz spalić od 300 do 800 kcal.

Przypomnijmy, że odwiedzających czeka ślizgawka o łącznej powierzchni prawie 1000 m kwadratowych. Na miejscu znajdują się wypożyczalnia łyżew oraz szatnia. Dla wygody odwiedzających na obiekcie działa elektroniczny pomiar czasu, co oznacza, że korzystający z lodowiska będą mogli wykorzystać swój czas co do minuty, a i w dowolnym momencie zrobić sobie przerwę i napić się ciepłej czekolady.

Do połowy grudnia z lodowiska przy Netto Arenie skorzystało ponad 8 tys. uczestników, którzy łącznie wyjeździli ponad 40 tys. minut, a w wypożyczalni odnotowano ponad 4 tys. udostępnień łyżew.