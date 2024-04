Szczecinianie decydują. Mieszkańcy w trakcie spaceru odwiedzają lokale wyborcze [ZDJĘCIA]

Aż pięć Obwodowych Komisji Wyborczych mieści się w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Czorsztyńskiej na Pogodnie. To komisje od numeru 131 do numeru 135. Nic więc dziwnego, że na korytarzach na parterze szkoły cały czas ktoś się kręci. Ale po południu kolejek nie ma. A jak już to najwyżej kilkuosobowe.

Członkowie komisji mówią, że najwięcej osób przyszło dziś głosować koło południa i po godzinie 14.