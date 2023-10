Szczecin znowu nieprzyjazny rodzinie. Bez zniżek na ślizgawce

- Lodowisko na Arkonce nie będzie działać podobnie jak w ubiegłym roku. Wynika to z oszczędności - potwierdza Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta w Szczecinie.

Nie oznacza to jednak, że szczecinianie będą pozbawieni przyjemności jazdy na łyżwach. Od 24 listopada będzie działać ślizgawka przy Netto Arenie. Szkopuł w tym, że na lodowisku nie będą obowiązywały zniżki, wynikające z miejskiego programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie", który zakłada wsparcie rodzin posiadających na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci. Celem programu jest zwiększenie dostępności dla rodzin i ich członków, do różnego rodzaju dóbr, w tym rekreacji. Ale jak widać nie w przypadku lodowiska przy Netto Arenie.

Dla przykładu w 2021 roku, gdy działało lodowisko na Arkonce, za wyjście pięcioosobowej rodziny płaciło się 30 złotych. Obecnie koszt wyjścia na lodowisko przy Netto Arenie to 88 złotych, chyba że w najtańszym wariancie dla dwójki dorosłych i dwójki dzieci to 60 złotych (w turze rodzinnej).