Szczecin z lotu ptaka jest przepiękny! Niesamowite ujęcia naszego miasta [ZDJĘCIA]

Z lotu ptaka - to była jedna z trzech konkursowych kategorii. Dwie pozostałe to Zielony Szczecin, czyli zielone zakątki dla turystów i szczecinian oraz Floating Garden, czyli piękne miejsca i ciekawe wydarzenia z miasta. Dziś prezentujemy część zdjęć z kategorii "Z lotu ptaka" bo zachwyciły nas szczecińskie drapacze chmur, szczecińskie wieżyczki skąpane we mgle i w chmurach, a przede wszystkim zachody słońca nad ulicami Szczecina.