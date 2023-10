Szczecin tematem kolaży młodej projektantki. Zobacz jej prace [ZDJĘCIA]

Na co dzień tworzy grafiki, które można oglądać na Instagramie pod nazwą @okiem.architektki, jednak nie jest to jej jedyne zajęcie. Jak wyjaśnia - niedawno ukończyła studia drugiego stopnia na Wydziale Architektury ZUT uzyskując tytuł magistra i obecnie stara się pogodzić zamiłowanie do architektury i projektowania wnętrz z tworzeniem grafik i malarstwem. Nie skupia się na jednej dziedzinie, a stara się je zespoić.

W swoich pracach często wykorzystuje motywy architektoniczne, ponieważ uważa, że architektura jest tym impulsem, który pobudza do stworzenia pracy i daje możliwość wyrazu.