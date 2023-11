Szczecin szuka koronera. Ma ustalać przyczynę zgonu na ulicy, w tramwaju czy sklepie

W Szczecinie do takiej sytuacji na szczęście nie dojdzie. Miasto zatrudni koronera, który wystawi akt zgonu i ustali jego przyczyny jeśli inne osoby do tego zobowiązane nie będą uchwytne.

Jak ustaliliśmy, usługa lekarza koronera nie obejmuje:

Do czego więc będzie zobowiązany przyszły miejski koroner?

- Jego zadanie obejmuje gotowość do zapewnienia całodobowego dyżuru (we wszystkie dni tygodnia) lekarza wraz z całodobową dostępnością numeru telefonu, we wszystkie dni tygodnia (w tym dni wolne od pracy, niedziele i święta), pod którym Komenda Miejska Policji w Szczecinie lub szczecińska Straż Miejska będzie mogła dokonywać przez całą dobę zgłoszeń o konieczności przyjazdu na miejsce, w którym znajdują się zwłoki - tłumaczy Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta.