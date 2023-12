Szczecin. Radni częściowo ratują sąd przed paraliżem

Na kolejne cztery lata szczecińskie sądy potrzebuję. 210 ławników. 160 do Sądu Okręgowego w Szczecinie: 80 do orzekania z zakresu spraw karnych, 74 ławników do spraw rodzinnych, 6 do prawa pracy, 35 do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum; 25 zakresu prawa pracy, 10 z zakresu spraw rodzinnych; 15 do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód z zakresu spraw rodzinnych.

Trzy miesiące temu, rada miasta Szczecina wybrała stu, bo tylko tylu chętnych się zgłosiło (jedną osobę odrzucono po informacji z policji). Stąd pojawiła się konieczność wyborów uzupełniających. Sąd zgłosił zapotrzebowanie jeszcze na 102 osoby. Zgłosiło się 51 chętnych. Trzy osoby otrzymały negatywną opinię od policji. W efekcie we wtorek radni wybrali 48 ławników.

Na razie nie wiadomo, czy brak ok 50 ławników zagrozi płyności rozpraw. Decyzję podejmie prezes Sądu Okręgowego w szczecinie.