Szalony 2023 rok za Agnieszką Skrzypulec. O Paryż powalczy w kwietniu

- Zmusiło to nas do zmiany klasy olimpijskiej i razem z Jolą staramy się rywalizować w klasie 49erFX. To również łódka dwuosobowa, dla kobiet – mówi Skrzypulec.

- Polsce nie udało się w ME wywalczyć miejsca w regatach olimpijskich, które odbędą się w Marsylii. Przed nami zawody ostatniej szansy, które odbędą się w kwietniu we Francji. Już rozpoczęłyśmy przygotowania do tego występu – mówi Skrzypulec.

W Hyeres rozdane zostaną cztery ostatnie miejsca w regatach olimpijskich, a konkurencja będzie duża. Szanse naszej osady?

- Są, a gdybym nie miała takich nadziei to bym się za to nie zabierała. Ale też zdaję sobie sprawę, że sytuacja wyjściowa jest utrudniona – przyznaje szczecinianka.

Rok 2023 to nie były tylko treningi w nowej klasie, ale też masa innych dużych wydarzeń. Najważniejsze w życiu prywatnym to zmiana stanu cywilnego. W czerwcu Robert Szota usłyszał „tak”. A w karierze sportowej – to udany – zakończony mistrzostwem Europy - występ w klasie 505 z doświadczonym załogantem z Niemiec. To był pierwszy medal Polaków w tej klasie, a Skrzypulec chce bronić trofeum w 2024 r. Dodajmy, że pani Agnieszka wiosną zdecydowała się zmienić barwy klubowe. Odeszła z SEJK Pogoni Szczecin do Yacht Klubu Polski Szczecin. Głównie miało to związek z występami w lidze żeglarskiej (w Lidze Mistrzów zajęła z osadą 2. miejsce).

Występy Skrzypulec to jedna z nielicznych szans żeglarskiego Szczecina na Paryż. W tym roku podium MP w klasie ILCA7 (następca Laseru) obsadzili zawodnicy SEJK Pogoni: Tadeusz Kubiak, Filip Jarosiewicz i Mikołaj Silny. W tej klasie o IO żeglarze będą walczyć w styczniowych MŚ w Adelajdzie (Australia), lutowych ME w Atenach i w Hyeres.