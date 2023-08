Synoptyk nie ma dla plażowiczów w zachodniopomorskim dobrych wieści, czyli prognoza na sierpień

Ciągle pada deszcz. Plażowicze czekają na słońce. Będzie?

Raczej nie nastawiałbym się na długie plażowanie w sierpniu.

Dlaczego?

Ciągle jesteśmy pod wpływem wilgotnego powietrza polarno-morskiego. Ten niż ze Skandynawii blokuje napływ powietrza zwrotnikowego, które przynosi wyższą temperaturę i słońce.

To jaka będzie temperatura?

Wcale nie wakacyjna. Prognozy klimatyczne mówią, że w tym roku sierpień będzie deszczowy i chłodny. Średnia dobowa temperatura ma wynosić od 18 do 20 stopni Celsjusza. To mało jak na wakacje. W nocy ma być często nawet 13 stopni C.

A co z deszczem?

Właśnie. Deszcz będzie nam towarzyszył często. W sierpni ma spaść — według prognoz — nawet więcej deszczu niż normalnie. Będą też burze i tak w ogóle pogoda ma być dynamiczna. Ale — co ważne — raczej u nas nie wystąpią ekstremalne zjawiska.