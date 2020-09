Świnoujscy pionierzy w latach 40. XX w. Poruszające zdjęcia archiwalne

- Zabudowa Świnoujścia, podobnie jak wielu innych miast i miasteczek tzw. Ziem Odzyskanych, poważnie ucierpiała pod koniec wojny. W przypadku miasta nad Świną możemy mówić o zniszczeniach sięgających ok. 25 procent. Były one spowodowane głównie alianckim bombardowaniem z 12 marca 1945 r. Jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Świnoujścia, zaczęto porządkować miasto. Późniejszym odgruzowywaniem zajęli się już polscy pionierzy. Co ciekawe, z czasem zaczęto wykazywać coraz wyższe statystyki zniszczeń, sięgające nawet 55 procent. Jak się okazuje do budowli zniszczonych podczas nalotu, zaczęto doliczać również te, które zniknęły z mapy Świnoujściu w wyniku osławionej akcji pozyskiwania cegły na "odbudowę" Warszawy - piszą pracownicy Archiwum Państwowego w Międzyzdrojach.

Fotografie przedstawiające świnoujskich pionierów odgruzowujących miasto w drugiej połowie lat 40. XX w. pochodzą są Spuścizną Józefa Plucińskiego.