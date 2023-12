Święty Mikołaj dobrze wie, że każde dziecko jest wspaniałe. A one do niego listy piszą

Skrzynkę na listy, które dotrą do św. Mikołaja, znaleźć można na szczecińskim Pogodnie. Stoi przed jednym z bloków na ulicy Jana Styki. Rok temu miała być jedynie ozdobą, ale kiedy w internecie pojawiła się informacja, że można do niej wrzucać korespondencję do świętego, okazała się być bardzo potrzebna. Świąteczne choinki, sanki i światełka przyciągały, ale to ona była najważniejsza.

- W ubiegłym roku wyciągnęliśmy ze skrzynki dokładnie 653 listy do św. Mikołaja. Naprawdę wszystkie z mężem przeczytaliśmy. Odpowiedzieliśmy na 573, bo 80 niestety nie miało adresu zwrotnego albo był nieczytelny - opowiada Anita Matczuk. To ona była pomysłodawczynią całej akcji. Dzięki niej dzieci wciąż mogą wierzyć, że święty Mikołaj istnieje. A przecież nie od dziś wiadomo, że koniec tej wiary jest największym rozczarowaniem i ostatecznym kresem dzieciństwa.