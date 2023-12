Świąteczny Kiermasz Książek w Muzeum Narodowym w Szczecinie

To doskonała okazja, żeby uzupełnić swoją bibliotekę, a także wybrać ciekawe prezenty dla najbliższych z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

W ofercie muzealnego sklepu są przede wszystkim katalogi wystaw oraz zbiorów MNS, a także duży wybór pozycji na temat sztuki, w tym albumy malarstwa, oraz publikacje poświęcone archeologii, etnografii, numizmatyce oraz historii. Zainteresowanych dziejami Szczecina i Pomorza Zachodniego z pewnością zainteresuje spory wybór książek o ciekawostkach i sekretach miasta i regionu.

Na publikacje Wydawnictwa Muzeum Narodowego w Szczecinie obowiązują specjalne, obniżone, ceny.

Sklep muzealny czynny jest w godzinach pracy Muzeum, czyli we wtorki, środy, czwartki oraz soboty od 10.00 do 18.00, w piątki i niedziele od 10.00 do 16.00. W poniedziałki – nieczynne.