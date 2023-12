Świąteczny hit w wersji szczecińskiej - nowy teledysk Chóru Politechniki Morskiej Małgorzata Klimczak

W teledysku autorstwa Kamera Jazda, nawiązującym do pełnego niespodzianek filmu „To właśnie miłość”, pojawią się nie tylko utalentowane chórzystki i chórzyści Politechniki Morskiej Mat. prasowe

Chór Politechniki Morskiej nagrał nowy teledysk do piosenki Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You". To prezent od Chóru Politechniki Morskiej oraz dyrygentki Sylwii Fabiańczyk-Makuch.