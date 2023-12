Świąteczne zakupy mogą być wyjątkowo drogie. W grudniu do sklepów może wrócić dwucyfrowy wzrost cen

Szczególnie chodzi o słodycze i desery, używki oraz kosmetyki, ale też ryby, wędliny, mięsa, napoje i pieczywo. Wzrosty mogą także dotknąć dodatki spożywcze i chemię gospodarczą. Autorzy powyższej analizy obawiają się również, że w takim stanie rzeczy w grudniu do sklepów może powrócić dwucyfrowy wzrost cen.

W ostatnich miesiącach codzienne zakupy w sklepach rok do roku drożały coraz wolniej. W listopadzie poszły w górę o niecałe 7 proc., w październiku – o ponad 8 proc., a we wrześniu – o przeszło 10 proc. rok do roku. Tak wynika z cyklicznego raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”. Natomiast w pierwszych dniach grudnia autorzy tej analizy zauważyli, że ceny znowu niepokojąco wzrosły, tj. dokładnie o 8,1 proc. rok do roku. Jednocześnie zastrzegają, że ich szacunki obejmują zaledwie 10 dni i mogą ostatecznie odbiegać od finalnej wartości za cały grudzień.