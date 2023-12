Świąteczna akcja „Choinka za zakupy” w Galerii Kaskada. Zrób zakupy i odbierz drzewko!

Co powiesz na to, by ta wyjątkowa choinka zawitała do Twojego domu zupełnie za darmo? Przy okazji świątecznych zakupów w jednym miejscu, w prezencie możesz otrzymać piękne drzewko!

Już w czwartek, 14 grudnia, rusza niezwykła akcja, dzięki której w Waszych domach zagoszczą pachnące lasem choinki! Wystarczy, że odwiedzicie Galerię Kaskada i zrobicie zakupy na kwotę minimum 150 zł. A co za to dostaniecie? Zieleń świątecznego drzewka, które, pięknie udekorowane, ozdobi Waszą świąteczną przestrzeń.

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ: