Strażacy z województwa zachodniopomorskiego mają nowy sprzęt. To agregaty

- To kolejny etap doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt: 16 agregatów prądotwórczych o różnej mocy od do 7 kilowatów od 64 kilowatów. Oprócz tego standardowego sprzętu, który wykorzystujemy na co dzień w działaniach ratowniczo-gaśniczych, niezbędne też są agregaty prądotwórcze, aby zabezpieczyć energię mieszkańcom w każdym rejonie naszego województwa - mówi nadbrygadier Jarosław Tomczyk, zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP.