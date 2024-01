Strażacy pożegnali zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego

„Zakończenie służby w Państwowej Straży Pożarnej to niewątpliwie bardzo istotne wydarzenie dla każdego funkcjonariusza. Kończy się czas intensywnych obowiązków służbowych i zaczyna się kolejny okres, w którym można realizować swoje plany, zamierzenia, marzenia, które teraz będzie można osiągnąć.”

W trakcie swojego przemówienia nadbryg. Adam Konieczny zwrócił się do wszystkich zebranych funkcjonariuszy, pracowników oraz gości następującymi słowami:

„Gratuluję Panom Komendantom, za to wszystko, co osiągnęli w swoim życiu zawodowym. Gratuluję też wytrwałości, w dążeniu do osiągania określonych celów oraz tego, że profesjonalnie realizowaliście swoją służbę. Służba ta wielokrotnie wymagała poświęceń, często kosztem rodziny, dla której teraz będzie więcej czasu.”

„Strażakiem jesteśmy do końca, my nigdy nie odwieszamy munduru, zawsze tego strażaka mamy w swoim sercu.”

W uroczystości udział wzięła kadra kierownicza Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego oraz funkcjonariuszki i funkcjonariusze, a także pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie. Nie zabrakło również rodzin oficerów przechodzących na zaopatrzenie emerytalne.

Dotychczasowy zastępca st. bryg Mirosław Pender z dniem 13 stycznia 2024 r. został pełniącym obowiązki zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP.