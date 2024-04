Startują Akademickie Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym [ZDJĘCIA]

– Frekwencja jest zbliżona do tej w poprzednich latach. Jest to impreza szczególna, bo niemal czwartą część uczestników stanowią pracownicy naukowi. Oczywiście, są ośrodki, które mają tylko studentów i studentki, ale także te opierające się na osobach, które zaczynały przygodę z brydżem jeszcze w latach 80., kiedy ten był chyba najbardziej popularny. Nie ma tu jednak żadnej napinki, bo jest to gra dla dżentelmenów i dam. Brydż łamie bariery wieku – opowiada Paweł Stężała z AZS Uniwersytetu Szczecińskiego.