Stare odmiany drzew owocowych wracają do lasów nadleśnictwa [WIDEO]

- Możecie państwo przyjść, skorzystać sobie z tego dobrodziejstwa przyrody – zaprasza Lidia Kmiecińska. W sąsiedztwie ogrodu znajdują się stare drzewa, blisko stuletnie, które również doskonale owocują. Owoce, więc to Wszystko jest zmyślą robione o odwiedzających o gościach, którzy tak jak już powiedziałam, chcieliby spróbować, ale również zawieźć do domu i przetworzyć takie takie owoce owoce przede wszystkim oglądamy jesienią, we wrześniu.

A jak smakuje jabłko ze starej odmiany jabłoni? Przekonuje o tym Lidia Kmiecińska.

- No i cóż ja dla państwa spróbuję, żeby powiedzieć, czy faktycznie warto przyjechać po taki owoc do Glinnej – kończy Lidia Kmiecińska. Jest naprawdę wspaniały. Muszę państwu powiedzieć, że te owoce różnią się troszkę od tych owoców, które możemy kupić w sklepach. One przede wszystkim mają różne smak. Każde z tych drzewek to jest różna cierpkość owocu, różny kolor tego owocu i tak jak już powiedziałam, różne przeznaczenie, niektóre możemy zjeść tak jak ja teraz bezpośrednio z drzewa, a niektóre zbieramy i przetwarzamy. Polecam, bo to jest naprawdę fascynująca historia tych tych drzew, ale również fascynujący i smaczny owoc.