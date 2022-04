Stanowisko Północnej Izby Gospodarczej w sprawie odsetek za niesłusznie naliczone kary administracyjnych w czasie lockdownu

Dodaje, że PIG otrzymuje informacje, że niektórzy są stratni z tego powodu nawet kilkanaście tysięcy złotych.

- Co jest absolutnie niedopuszczalne - dodaje pani prezes i w imieniu PIG apeluje do Ministerstwa Finansów o przygotowanie przepisów, które będą adekwatne do sytuacji, jaka ma miejsce, gdy sądy podejmują decyzje o uchyleniu kary.