Średnia zarobków w Zachodniopomorskiem to 7230,72 zł, ale najczęściej zarabiamy mniej

Parę dni temu Urząd Statystyczny w Szczecinie wyliczył, że przeciętnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2023 r. wyniosło w województwie zachodniopomorskim 6607,34 zł i było o 11,1 proc. wyższe niż w maju 2022 r.

Eksperci od razu dodają, że te dane często nie oddają „prawdziwości” naszych zarobków. - Bo na przykład średnia płaca, to nie jest zbyt realną liczbą — tłumaczą. - Wylicza się ją przecież w ten sam sposób, w jaki uczyli nas w szkole obliczać średnią, czyli najpierw trzeba wszystko dodać, a następnie podzielić przez odpowiednią liczbę. A pod uwagę brane są zarobki wszystkich osób w firmie, a więc zwykłego pracownika oraz szefa zarządu. Często więc alternatywą dla średniej krajowej jest mediana, to – zdaniem specjalistów — rozsądniejsza metoda. Mediana jest „wartością środkową”, czyli poniżej i powyżej znajduje się tyle samo składników. - Dla przykładu jest to wysokość pensji osiągana przez połowę społeczeństwa, gdy druga część uzyskuje mniejsze dochody – wyjaśniają.

Jak to jest z płacami w woj. zachodniopomorskim?

Według danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak za 2022 rok wynika, że co prawda średnia w naszym województwie wynosi 7230,72 zł, to mediana, a ta lepiej niż średnia oddaje tendencję wyników, wynosi już w zachodniopomorskim 6000 zł. Oznacza to, że ponad połowa pracowników zarabia ponad 6000 zł i tyle samo poniżej 6000 zł.

Firma Sedlak & Sedlak woli posługiwać się medianą. - Przy prezentacji naszych danych rekomendujemy wykorzystywanie mediany – mówi Patrycja Paszcza specjalista ds. wynagrodzeń. - Lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, jako że średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne. Co jeszcze pokazują te badania? Choćby starą prawdę, że wysokość zarobków zależy od wykształcenia. Bo jeśli pracownicy z wykształceniem podstawowym zarabiają w Zachodniopomorskiem 3420 zł (wszędzie podajemy medianę), to już z wykształceniem wyższym od 6000 zł do 7500 zł (zależy od rodzaju wykształcenia). 6000 zł to zarobki z wykształceniem wyższym zawodowym, 6050 zł z niepełnym wyższym, 6300 zł z wyższym magisterskim i 7500 zł wyższym magisterskim inżynierskim.

Z danych tych wynika, że różnica między zarobkami akurat w kategorii wykształcenie jest nawet prawie 100-procentowa (między wykształceniem podstawowym a wyższym). Z kolei różnica między zarobkami z wykształceniem podstawowym a zasadniczym zawodowym (4900 zł), to aż 1480 zł, a już między podstawowym a średnim (5200 zł) - 1780 zł.

Mamy dowody na to, że kobiety zarabiają w woj. zachodniopomorskim mniej

Co ciekawe, jak podaje firma Sedlak & Sedlak z danych przez nią zebranych wynika też, że kobiety w zachodniopomorskim zarabiają mniej od mężczyzn i to aż o 1250 zł, czyli o prawie 20 proc. Mediana zarobków kobiet wynosi bowiem 5500 zł, a mężczyzn 6750 zł. To, że zarobki kobiet są niższe, potwierdzają to także dane średnich zarobkach, gdzie kobiety zarabiają średnio 6413 zł, a mężczyźni 8117 zł, czyli ponad 20 proc. mniej.

Dyrektorzy trzymają się dobrze

Oczywiście wysokość zarobków zależy też od stanowiska pracowników w firmie. W woj. zachodniopomorskim mediana zarobków pracowników szeregowych wynosi 4512,3 zł, brygadzisty 5972,7 zł, specjalisty 5950 zł, koordynatora/lidera 6933 zł, ale już kierownika 8700 zł, a dyrektora 14000 zł.

A jak wygląda średnia? W naszym regionie średnia zarobków pracownika szeregowego to 5164 zł, brygadzisty 6330 zł, specjalisty 5950 zł, koordynatora/lidera 7732 zł, a kierownika 9571,8 zł i dyrektora 15263,7 zł.

W jakich branżach płacą najlepiej?

Okazuje się, że w zachodniopomorskim dwie branże „trzymają się mocno”. To pracownicy sektora IT, gdzie zarobki wynoszą 8100 zł oraz rolnictwo, gdzie mediana zarobków to 7958 zł. Na trzecim miejscu są pracownicy z sektora – ubezpieczenia, których pensja to 7130 zł.

Natomiast w naszym województwie branże gdzie zarobki są najniższe to kultura i sztuka – 4027,5 zł, nauka i szkolnictwo – 4402 zł, a na trzecim miejscu – od końca – są usługi dla ludności, gdzie mediana zarobków wynosi 4903 zł. Co ciekawe, branża budowlana, która przez lata „nabijała” statystyki pod względem wysokości zarobków wyraźnie osłabła. Z danych wynika, że mediana zarobków w budownictwie wynosi 6257 zł. Podobnie jest z bankowością, gdzie pensje nie tak dawno były jednymi z najwyższych w kraju, a teraz mediana w tej branży wynosi 5986 zł.

Za to wyraźnie lepiej powodzi się branży energetyka, bo tam zarobić można 7212 zł. Dobrze jest też w przemyśle ciężkim gdzie mediana zarobków wynosi 6520 zł, a w przemyśle lekkim aż 6700 zł. W zestawieniu firmy Sedlak & Sedlak powyżej 6000 zł znaleźli się pracownicy z branży telekomunikacyjnej, gdzie pensja wynosi 6117 zł. Poniżej 6000 zł płacą branże: handel (5600 zł), usługi dla biznesu (5664 zł), transport i logistyka (5950 zł), media i wydawnictwa (5127 zł), organizacje pozarządowe (5600 zł), służba zdrowia (5800 zł), rybactwo (5600 zł), ochrona środowiska (5269 zł) i ciepłownictwo (5831 zł).

Zarobki według średniej

Całkiem podobnie wygląda też ranking najlepiej zarabiających według branż pod względem średniej zarobków. Ale pierwsze miejsce w takim zestawieniu nie ma już w zachodniopomorskim branża informatyczna (9251 zł), a rolnictwo, gdzie średnia zarobków wynosi 9709 zł.

Na samym dole tego zestawienia znajduje się kultura i sztuka, gdzie średnio można zarobić 4993 zł, a zaraz po niej nauka i szkolnictwo ze średnią 5042 zł oraz media, wydawnictwa i reklama z zarobkami 5803 zł i ochrona środowiska – 5730 zł.

Z kolei powyżej 8000 zł średniej jest w branży: ubezpieczenia (8015 zł), energetyka (8787 zł) i przemysł ciężki (8227 zł).

W porównaniu z całym krajem

Te dane z firmy Sedlak & Sedlak warto porównać z danymi statystycznymi jakie publikuje GUS. Podaje on, że w czerwcu 2023 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6554,87 zł brutto. W porównaniu do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost o 2,4 proc.

Ale jak zaznaczył w swoim komunikacie GUS, wzrost wynagrodzeń w 2023 roku porównaniu do 2022 roku, spowodowały m.in. wypłaty premii kwartalnych, rocznych, a także wypłaty odpraw emerytalnych. Okazuje się bowiem, że odprawy emerytalne również są zaliczane do składników wynagrodzeń tak jak wynagrodzenia zasadnicze.

Wzrost i spadek wynagrodzeń w czerwcu 2023 roku

Zwrócono również uwagę, że największy wzrost wynagrodzeń odnotowano w grupie robotników „Górnictwa i wydobywania”, gdzie pensja wzrosła o 39,9 proc., zatem wynosi 11 877,54 zł. W maju w tym sektorze otrzymywano 8489,06 zł. Również w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” wzrosło wynagrodzenie do 8965,75 zł (wzrost o 9,3 proc.).

Natomiast gorszą sytuację ma sekcja „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” oraz „Informacja i komunikacja”, ponieważ odnotowano tu spadek płac o 5,9 proc. w „Rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie” i 1,2 proc. w „Informacji i komunikacji”. Dane dotyczące średniej krajowej są aktualizowane przez GUS co miesiąc. Dotyczą zarobków pracowników w sektorze przedsiębiorstw, które zatrudniają minimum 10 osób. Obliczenia nie uwzględniają wszystkich osób zatrudnionych w innych sektorach pracy. Z tego powodu GUS publikuje także inny wskaźnik zarobków – wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Niestety one nie są tak często aktualizowane, najnowsze dane podawane są raz do roku. Ostatni raz ukazały się 9 lutego 2022 roku. Z kolei jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie, 2023 rok nie jest jeszcze podsumowany. A ile wynosi w Polsce mediana zarobków? Też nie wiadomo. GUS podaje te dane co 2 lata, ostatni raport pochodzi z 2020 roku, obejmuje 2018 rok. Według tamtych danych mediana różniła się od średniego wynagrodzenia o prawie 1000 zł. Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak za 2022 rok. Zaproszenie do wypełnienia ankiety i otrzymania bezpłatnego raportu o wynagrodzeniach na swoim stanowisku https://wynagrodzenia.pl/t/obw-2023-ankieta

