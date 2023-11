Sprzęt do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca. Nowa aparatura dla szpitala przy Arkońskiej

– Do naszych szpitali trafiają chorzy z całego Pomorza Zachodniego, dlatego jako samorząd województwa dokładamy wszelkich starań, by pacjenci leczeni byli w jak najlepszych warunkach i z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu – mówi zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. – Nowy system do wysoce specjalistycznych badań elektrofizjologicznych jest szpitalowi wojewódzkiemu w Szczecinie bardzo potrzebny, gdyż pozwala lekarzowi precyzyjnie określić skalę zaburzeń rytmu serca oraz wybrać optymalną metodę leczenia – dodaje marszałek.