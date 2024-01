Sprawca uporczywego nękania partnerki stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia

Śledztwo w sprawie stalkingu zakończyła szczecińska prokuratura.

Ustalono, iż podejrzany w czerwcu 2023 r. uporczywie nękał pokrzywdzoną, poprzez wielokrotne wizyty w jej miejscu zamieszkania, kierowanie pod jej adresem słów powszechnie uznanych za obelżywe.

- Wielokrotnie też wypowiadał pod jej adresem groźby karalne, wzbudzając u pokrzywdzonej uzasadnione poczucie zagrożenia. Doszło także do naruszenia miru domowego poprzez nieuprawnione wejście do jej mieszkania przez okno. Nadto sprawca naruszył jej nietykalność cielesną uderzając pokrzywdzoną ręką w twarz - wylicza prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Podczas interwencji policjantów, podejrzany naruszył ich nietykalność cielesną oraz znieważył. Trafił do aresztu. Nie przyznaje się do winy. Był wielokrotnie karany. Grozi mu do 8 lat więzienia.