Spotkanie edukacyjno-zdrowotne w Drawsku Pomorskim

Przeziębienie to często spotykana dolegliwość, jednak niewłaściwe korzystanie z dostępnych preparatów może prowadzić do niepożądanych efektów lub interakcji z innymi lekami. Dlatego Tomasz Stefaniak, specjalista chorób wewnętrznych z Grupy American Heart of Poland, na spotkaniu Klubu Pacjenta opowie uczestnikom o tym, co można zrobić, żeby uniknąć częstych przeziębień i w jaki sposób możemy wzmocnić nasz organizm. Natomiast dr n. farm. Dominika Zajdel, omówi zagadnienia związane z właściwym stosowaniem leków dostępnych bez recepty. Ta wiedza może pomóc pacjentom unikać potencjalnych zagrożeń związanych z samodzielnym leczeniem przeziębienia.

- Zapraszamy do udziału w Klubie Pacjenta, którego tematem przewodnim będzie przeziębienie i wszystko, co z nim związane - mówi Katarzyna Kucia-Garncarczyk, prezes Fundacji "Z sercem do Pacjenta".

- Tematy spotkań są dopasowane do aktualnych potrzeb społeczności, a w ostatnim czasie wielu z nas doświadczało uciążliwych problemów zdrowotnych. Dlatego warto dowiedzieć się, jak możemy zapobiegać i skutecznie radzić sobie z tymi nieprzyjemnymi dolegliwościami, jakimi są przeziębienia.