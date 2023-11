Śmierć motocyklisty na drodze 107. To będzie wyjątkowo trudny proces

Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim trwało aż trzy lata i obfitowało w nieoczekiwane zwroty akcji związane z wynikami kolejnych opinii biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Ostatecznie przed sądem stanie jedna osoba. To kierowca citroena, który 9 sierpnia 2020 r. jechał drogą wojewódzką 107 we Wrzosowie w kierunku Kamienia Pomorskiego.

Według prokuratury nieprawidłowo rozpoczął wyprzedzanie jadących przed nim samochodów. Zrobił to mniej więcej w tym samym czasie, gdy manewr wyprzedzania zaczął jadący za nimi z dużą prędkością motocyklista. W efekcie doszło do kontaktu obu pojazdów. Motocyklista wpadł do rowu i uderzył w betonowy blok. Lekarzom nie udało się go uratować. Przyczyną śmierci był wielonarządowy uraz.