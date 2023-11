Skłamała, żeby dostać dodatek węglowy. Jest akt oskarżenia

Kobieta otrzymała 3 tys. na zakup węgla, choć dodatek jej się nie należał.

- Pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, złożyła wniosek o wypłatę dodatku węglowego, w którym podała nieprawdę co do miejsca swojego zamieszkania - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Do incydentu doszło 23 sierpnia 2022 r. w Szczecińskim Centrum Świadczeń. To był czas, gdy ze względu na inflację i skutki koronawirusa, część osób miała prawo do dopłat do węgla. Według prokuratury oskarżona nie miała prawa do dodatku, a mimo to o niego wystąpiła. Napisała we wniosku, że zamieszkuje w jednym z budynków przy ul. Jagiellońskiej. Na tej podstawie otrzymała dodatek. W rzeczywistości podejrzana tam nie zamieszkiwała, a świadczenie jej nie przysługiwało.

Nie była dotychczas karana. Przyznała się do winy i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Grozi jej kara więzienia od 6 miesięcy do lat 8, i będzie zobowiązana do naprawienia wyrządzonej szkody, czyli oddania pieniędzy.