Serie strzałów w szczecińskim lesie. Policjanci z psem tropiącym badali sprawę

Do zdarzenia miało dojść 24 września we wczesnych godzinach popołudniowych.

- Uważam, że im więcej ludzi się dowie tym lepiej, żeby nie doszło do jakiejś niebezpiecznej sytuacji - mówi pan Jan, który skontaktował się z naszą redakcją. - Jestem mieszkańcem Kijewa, idąc przez las, usłyszałem strzały, najpierw myślałem, że mogą być to petardy, ale w momencie kiedy padły szybko jeden po drugim zacząłem mieć wątpliwości co do tego. Powtarzały się około 3 razy krótszymi i dłuższymi seriami. Strzały były słyszalne w Parku Leśnym w Dąbiu, od strony Kijewa.