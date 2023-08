Sebastian Kowalczyk odszedł z Pogoni Szczecin. Będzie grał w Houston Dynamo Jakub Lisowski

Sebastian Kowalczyk budził wśród sympatyków Pogoni Szczecin spore emocje. Jedni widzieli w nim lidera zespołu, drudzy co najwyżej widzieli go na ławce rezerwowych. Pomocnik od roku chciał odejść do silniejszej ligi i dopiął swego. We wtorek transfer do Houston Dynamo został potwierdzony.