Ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Gdzie iść w weekend 30 - 31 marca. 3 najlepsze trasy

Trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim

Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 marca w woj. zachodniopomorskim ma być od 10°C do 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 1% do 25%.

Które ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy.

Bydgoszcz Brdyujście (przystanek ZKM) – za torami kolejowymi w lewo – Las Gdański – Osiedle Leśne PKP węzeł szlaków – stacja wodociągów z 1899 r. – Leśny Park Kultury i Wypoczynku –dawne leśnictwo Zacisze – Rynkowo PKP – Smukała pętla MZK – węzeł szlaków – Janowo Stanica Wodna PTTK – Bożenkowo węzeł szlaków – most na kanale lateralnym – Samociążek węzeł szlaków – Koronowo PKS cmentarz panorama na zespół poklasztorny cystersów, kościół św. Andrzeja z XIII/XIV w. – Przyrzecze – zapora wodna węzeł szlaków – Srebrnica – pole biwakowe – Romanowo pole biwakowe – przeprawa promowa węzeł szlaków – Stanica Wodna PTTK Sokole Kuźnica – Zamrzenica – Piła Młyn – Świt węzeł szlaków – Rudzki Most – Gołąbek – Zielona Łąka – Woziwoda – Nadolna Karczma – Lutom – Rytel węzeł szlaków – Mylof – Męcikał węzeł szlaków – Drzewicz węzeł szlaków – Płęsno – Swornegacie węzeł szlaków – Owink – Małe Swornegacie – Ciecholewy – Konarzyny

Co daje nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: