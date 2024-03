Ścieżki na spacer w woj. zachodniopomorskim. Gdzie warto iść w weekend 30 - 31 marca? Lista 10 tras

W woj. zachodniopomorskim jest mnóstwo ciekawych miejsc do spacerowania. Mamy dla Was 10 sugestii. Możecie namówić rodzinę lub przyjaciół i wspólnie poznawać uroki naszego regionu. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Ścieżki spacerowe w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim, które inni już przetestowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 marca w woj. zachodniopomorskim ma być od 10°C do 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 1% do 25%. 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Wyspy Chrząszczewskiej (Kamień Pomorski) - Pieszy Czarny ver. 2017 Początek trasy: Wolin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,69 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podejść: 163 m

Suma zejść: 151 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca JJ_Active Szlak ma charakter liniowy zataczając przy tym pętlę na Wyspie Chrząszczewskiej. Prowadzi z Kamienia Pomorskiego PKS/PKP przez Królewski Głaz do Chrząszczewa. Na zachód od głazu Królewskiego występuje "chaszczowanie" czyli poruszanie się po nieistniejącej ścieżce wśród bujnej roślinności (oczywiście w zależności od pory roku).

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Doliny Brdy (Miastko - Przechlewo) - Pieszy Żółty ver. 2017 Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,65 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podejść: 1 631 m

Suma zejść: 1 634 m JJ_Active poleca tę trasę Szlak "Doliny Brdy" PM - 1521 y /długość 51 km/

Miastko - Starzno - Stara Brda - Rezerwat "Przytoń" - Nowa Brda - Rudniki - Przechlewo. W okolicach Przechlewa szlak idzie zniszczonym mostem (brak możliwości przejścia suchą nogą). W rejonie Rezerwatu bagniska Niedźwiady szlak przez kilkaset metrów wiedzie terenami podmokłymi.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Nadmorski (Świnoujście - Żarnowiec) - Pieszy Czerwony ver. 2017 Początek trasy: Świnoujście

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 359,56 km

Czas trwania spaceru: 456 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podejść: 4 519 m

Suma zejść: 4 489 m JJ_Active poleca tę trasę Szlak przebiega wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku. Na terenie województwa zachodniopomorskiego nosi nazwę: Szlak Nadmorski im. dr. Czesława Piskorskiego, natomiast w województwie pomorskim: Szlak Nadmorski Bałtycki. Szlak bardzo długi oferujący na swojej drodze masę atrakcji, które widać na zamieszczonych zdjęciach Przebieg mocno urozmaicony i plaża i drogi i lasy i bezdroża i chaszcze też ..czyli wszystko to co prawdziwy turysta lubi najbardziej;) Jeden z najurokliwszych szlaków PTTK w naszym kraju - ogólnie.polecam:)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Świnoujściu

🌳 Trasa spacerowa: Między meandrami Chociny i wysokim brzegiem Brdy Początek trasy: Biały Bór

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,64 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podejść: 831 m

Suma zejść: 829 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca GR3miasto

Bory Tucholskie to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek, m.in. Chocina i Brda. Podczas jednego z ostatnich zimowych weekendów mieliśmy okazję wędrować przez Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich. To wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych, które mieliśmy okazję poznać.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Trzy Kamyki Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,46 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podejść: 1 133 m

Suma zejść: 1 175 m Kubsonix poleca tę trasę na spacer Trasa wymagająca, zawiera 4 JEBUTNE podbiegi i ze 7 mniejszych ;) Między 6 a 7 km zagubiło się biedactwo w lesie i stąd ta prosta, która wcale prosta nie jest :D Trzy Kamyki stąd bo biegniemy przez Szwedzki, Młyński i Grońskiego :P Start i meta na osiedlu Park Zdroje, można zostawić auto na parkingu, ewentualnie można wystartować i zakończyć przy Szmaragdowym :D

Aaaa, podbiegi WBIEGAMY a nie wchodzimy :P

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wokół jeziora Studzieniczno Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,86 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 74 m

Suma zejść: 70 m Hop_siup poleca tę trasę Łatwa trasa okalająca jezioro Studzieniczno. Połowa trasy to droga asfaltowa o bardzo małym natężeniu ruchu, druga połowa to utwardzona droga leśna/gruntowa. Idealna do biegu, a także jazdy rowerem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Sławnie

Idealne na spacer

🌳 Trasa spacerowa: Trasa - Stare Osieczno - Mierzęcin - Stare Osieczno - 24.07.2022 Początek trasy: Mirosławiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,46 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 1 283 m

Suma zejść: 1 281 m Trasę dla spacerowiczów poleca Wycieczka_z_przewodnikiem

Trasa wiodła głównie ścieżkami leśnymi. Niezbyt dobrze niestety oznakowanie. Trzeba uważać i korzystać z mapy lub urządzenia nawigacyjnego. Na trasie warto zwrócić uwagę na Pałac w Mierzęcinie i piękny park. W pobliżu pałacu kościół. Ponadto piękne widoki i spokojne przejście leśnymi ścieżkami. Polecam również podejść do zniszczonego schronu, który był na szlaku Wału Pomorskiego. Długość trasy 28,5 km dla zaawansowanego piechura nie stanowi problemu. Polecam. Dla zmotoryzowanych: samochód można zostawić w pobliżu sklepu w Starym Osiecznie.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Włóczykije Pojezierza Lipiany "Stanica Nemroda" Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,61 km

Czas trwania spaceru: 3 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m Trasę dla spacerowiczów poleca Marsch

Trasa zaczyna się, jako niepełna pętla dookoła Starego Miasta, mijamy dwie bramy, dwa jeziora, między którymi położone są Lipiany. Po wyjściu z miasta ulicami Mostową i Bema podążamy na północny wschód polami aż do Wojciechowa (Józefina), za tym osiedleniem poruszamy się wśród lasów i dochodzimy do parkingu leśnego i polany piknikowej. Tam skręcamy w lewo, a możemy najpierw skorzystać z chwili odpoczynku. Trasa dociera do stanicy Koła Łowieckiego "Nemrod". Po krótkim czy dłuższym odpoczynku wracamy prawie tą samą drogą. Jest bowiem wyjątek, przy polanie piknikowej idziemy nadal prosto, Dopiero następną wyraźną gruntową drogą leśną skręcamy w prawo (na północ).

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Ścieżka Poetów Początek trasy: Mieszkowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,53 km

Czas trwania spaceru: 1 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 40 m

Suma zejść: 40 m Marsch poleca tę trasę na spacer

Trasa średniej trudności, postaci pętli o długości 9,6 kilometra. Początek trasy w okolicy romańskiego kościoła św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, w Cychrach. Stamtąd prowadzi do wschodniego końca wsi i tuż za ostatnim domem skręca w lewo, w stronę widocznego w oddali lasu, na skos przez łąki. Tam, gdzie droga styka się z lasem, udaje się odszukać Ścieżkę Poetów (Poetenweg) - leśny dukt, prowadzący dębową alejką. Dzisiaj dębów już wycięte, ciągle jednak czytelne są odziomki pniaków. Ścieżka prowadzi na Pagórek Poetów, czy jak kto chce – na Pagórek Uniesień (poetyckich) i przed 1945 rokiem nazywał się Poetensteig. W masywie pagórka odkryto i przebadano cmentarzysko kultury łużyckiej.

Potem ustawiono kamień, nazwany Trzygłów (Trygław). Za pagórkiem Ścieżka Poetów wiedzie do ruin leśniczówki w sąsiedztwie Wydrzego Stawu, żeby drogą gruntową skręcić w prawo do widocznego wkrótce

Bogusławia. Tak kończy się wędrówka północnym ramieniem pętli Ścieżka Poetów. Można umówić się, że ktoś na nas czeka i odwiezie nas do domu, albo kontynuować wędrówkę południowym ramieniem pętli, które bardzo łagodnie wychodzi wśród domostw Bogusławia

na pola Cychr. Droga początkowo gruntowa, w okolicach widocznej w oddali fermy (chlewni) ma nawierzchnię z płyt betonowych.

Tą drogą dochodzimy do samych Cychr, żeby zakończyć wyprawę.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: poranny puszcza run :) Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,4 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podejść: 1 250 m

Suma zejść: 1 244 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Kubsonix Prawie Puszczygórek :P

Nawiguj

Czy warto spacerować?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Piesze wycieczki w Zachodniopomorskiem. Gdzie najbardziej warto się wybrać?

Jak spacery po Zachodniopomorskiem, to koniecznie trzeba odwiedzić Wyspę Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowym. Jest pełen atrakcji! Możecie tam zwiedzić np. zagrodę pokazową żubrów, a nawet zobaczyć Jezioro Turkusowe z wodą o pięknej barwie, którą zawdzięcza słońcu odbijającemu się od kredowego dna. W samym Wolinie wszyscy miłośnicy historii powinni odwiedzić Centrum Słowian i Wikingów ze skansenem, w którym latem organizowane są liczne pikniki i imprezy. Międzyzdroje należą do najpopularniejszych nadmorskich kurortów Polski. Warto przespacerować się po słynnej Promenadzie Gwiazd, gdzie aktorzy, reżyserzy i inni twórcy związani z polską kinematografią odciskają swoje dłonie. Dzieciom na pewno spodoba się także Bałtycki Park Miniatur z modelami latarni morskich stojących na brzegach Bałtyku.

A propos latarni – najwyższa latarnia morska nad Bałtykiem wznosi się w Świnoujściu i mierzy 64,5 m. Wycieczka po wybrzeżu szlakiem latarni morskich może być prawdziwą przygodą dla całej rodziny. Z kolei na miłośników militariów czeka Trasa Bunkrów Wału Pomorskiego, prowadząca m.in. do Zdbic i na Golcowe Bagno. Miłośnicy niezwykłości też mają co zwiedzać w woj. zachodniopomorskim. Warto odwiedzić np. największe opuszczone miasto w Polsce – Borne Sulinowo – zobaczyć ruiny kościoła w Trzęsaczu, który dosłownie pożarło morze, a także odwiedzić niesamowity krzywy las pod Gryfinem i kaplicę templariuszy w Chwarszczanach, z którą wiąże się legenda o ukrytym skarbie, może nawet św. Graalu. Jeśli lubicie przechadzać się po ogrodach, koniecznie zajrzyjcie do Dobrzycy. Na rozległym terenie zasadzono tu całą kolekcję różnych ogrodów, od francuskich po japońskie, od skalnych, przez wodne, po leśne. Dodatkowo nieopodal wznosi się największy w Polsce labirynt grabowy – łatwo się w nim zgubić, ale w orientacji pomaga wieża obserwacyjna, wznosząca się pośrodku plątaniny korytarzy.