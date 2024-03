Rzecznik straży pożarnej powalczy o fotel wójta Kołbaskowa

- Kupiliśmy działkę z żoną na terenie gminy Kołbaskowo. W trakcie rozmów z mieszkańcami dotarło do mnie jak źle zarządzana jest gmina - mówi Tomasz Kubiak, strażak, ratownik medyczny, wykładowca na uczelni oraz rzecznik prasowy zachodniopomorskiej PSP.

- Gmina Kołbaskowo posiada wielki potencjał. Moim zdaniem, bycie częścią jakiejś społeczności, to nie korzystanie z należnych jej przywilejów, cieszenie się tym, co może dać przynależność do wspólnoty. Czerpanie z niej. To powinno wyglądać inaczej. Jak chcę być częścią czegoś, powinienem coś oddać. Coś z siebie. Praca dla wspólnego dobra, budowanie wspólnego domu i jego otoczenia. To ciężka i przyjemna robota. Tak do tego podchodziłem zawsze i w taki sposób trzeba być częścią gminy.